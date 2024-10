Ilgiorno.it - Bimbi soffocati dalla madre, per Monia Bortolotti udienza a novembre: scontro tra periti sulla salute mentale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo – Il suo arresto a2023. L’accusa: aver soffocato i suoi. Alice, 4 mesi, con un cuscino, il 152021, e Mattia, di due mesi, stringendolo con le braccia, il 25 ottobre dell’anno successivo nell’abitazione di Pedrengo, dove, 28 anni, viveva con il compagno Cristian Zorzi, padre dei due piccoli. La tesi del pm Maria Esposito, titolare del fascicolo, è che fosse insofferente al loro pianto. Lei ha sempre negato di aver fatto del male in modo intenzionale. Poco alla volta viene fuori la storia di, il suo passato sofferto, quello di bambina accolta dopo pochi mesi in uno degli orfanotrofi diTeresa di Calcutta, in India.