Biathlon, Wierer pronta a tornare protagonista: “Proverò a fare una stagione di alto livello” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mancano esattamente 17 mesi a Milano-Cortina, non vedo l’ora. Ma c’è ancora una stagione e mezza di Coppa del Mondo da disputare più un Mondiale a febbraio in Svizzera. Proveremo a fare una stagione di altissimo livello, iniziando con il trovare la forma dopo un periodo lungo senza gare”. Così Dorothea Wierer analizza il suo prossimo futuro durante il Media Day della Fisi a Milano. L’azzurra ha vissuto una stagione 2023/2024 difficile, anche a livello fisico, concludendo l’attività in anticipo: “Dovrò cercare di non ammalarmi, spero vada un po’ meglio da questo punto di vista. L’obiettivo è trovare costanza, forse le prime gare saranno complicate perché manca il ritmo dopo un lungo stop. Poi spero da metà stagione in avanti di arrivare in forma e di divertirmi, sperando in un’annata di alto livello”, spiega la 34enne nativa di Brunico. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mancano esattamente 17 mesi a Milano-Cortina, non vedo l’ora. Ma c’è ancora unae mezza di Coppa del Mondo da disputare più un Mondiale a febbraio in Svizzera. Proveremo aunadi altissimo, iniziando con il trovare la forma dopo un periodo lungo senza gare”. Così Dorotheaanalizza il suo prossimo futuro durante il Media Day della Fisi a Milano. L’azzurra ha vissuto una2023/2024 difficile, anche afisico, concludendo l’attività in anticipo: “Dovrò cercare di non ammalarmi, spero vada un po’ meglio da questo punto di vista. L’obiettivo è trovare costanza, forse le prime gare saranno complicate perché manca il ritmo dopo un lungo stop. Poi spero da metàin avanti di arrivare in forma e di divertirmi, sperando in un’annata di”, spiega la 34enne nativa di Brunico.

