Sport.quotidiano.net - Atalanta modello vincente e sostenibile. Gli elogi del presidente Uefa Aleksander Ceferin

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’è una potenza del calcio europeo e unvirtuoso ecui tutti i club dovrebbe guardare. Parole del numero uno della, il, che parlando al vertice dell’Eca ad Atene ha indicato nella Dea l’esempio da seguire per tutte le società: una provinciale, terza realtà regionale dopo colossi come Inter e Milan, arrivata sul trono europeo pur mantenendo i conti in regola. “Basta guardare l', vincitrice dell'Europa League e originaria di una regione dominata da due ‘giganti’. Contro ogni previsione si è affermata come una potenza europea. La scorsa stagione ha festeggiato il suo primo titolo continentale in assoluto, un risultato incredibile per un club che ha bussato alla porta dell'eccellenza dal 2020, quando ha sfiorato la semifinale di Champions League”, ha spiegato