Alcune fratture e tanta paura fuori pericolo il sacerdote coinvolto nell' incidente stradale

E' ancora dolorante ma fuori pericolo don Pierluigi Bondioni, parroco di Serravalle, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di mercoledì nella frazione Cantelli di Verucchio. Nel violento impatto, mentre si trovava al volante della sua Audi A3, ha riportato varie fratture

