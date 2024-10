Alberto Matano chiama i carabinieri: aggressione choc a “La vita in diretta” (Di venerdì 11 ottobre 2024) News tv. Alberto Matano chiama i carabinieri: aggressione choc in diretta – La situazione intorno a Kadir, il sedicente santone di Miggiano che si proclama “fratello di Cristo”, sta assumendo toni sempre più preoccupanti. L’uomo ha già ricevuto due denunce da parte delle famiglie di alcuni dei suoi seguaci, accusandolo di plagio e manipolazione nei confronti dei ragazzi. Tuttavia, gli eventi hanno preso una piega inaspettata ieri, quando Kadir ha aggredito le giornaliste di “La vita In diretta” e “Pomeriggio 5”. Le immagini dell’incidente sono state mostrate in diretta da Alberto Matano, evidenziando la gravità della situazione e suscitando shock e indignazione tra i telespettatori. Tvzap.it - Alberto Matano chiama i carabinieri: aggressione choc a “La vita in diretta” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) News tv.in– La situazione intorno a Kadir, il sedicente santone di Miggiano che si proclama “fratello di Cristo”, sta assumendo toni sempre più preoccupanti. L’uomo ha già ricevuto due denunce da parte delle famiglie di alcuni dei suoi seguaci, accusandolo di plagio e manipolazione nei confronti dei ragazzi. Tuttavia, gli eventi hanno preso una piega inaspettata ieri, quando Kadir ha aggredito le giornaliste di “LaIn” e “Pomeriggio 5”. Le immagini dell’incidente sono state mostrate inda, evidenziando la gravità della situazione e suscitando shock e indignazione tra i telespettatori.

Alberto Matano chiama i Carabinieri : santone aggredisce l’inviata in diretta - Non è immaginabile quello che sta accadendo. L’uomo che si definisce fratello di Cristo ha già ricevuto due denunce da parte delle famiglie di alcuni dei suoi adepti, che lo accusano di plagiare i ragazzi. C’è stata un’aggressione e altre minacce di violenza fisica. Perché quello che abbiamo visto è inaudito e inammissibile, una violenza ingiustificabile. (Biccy.it)

Guillermo Mariotto battibecca con Alberto Matano : “Cos’hai fatto in faccia?” - Guillermo Mariotto si è avvicinato al microfono e ha gridato: “Piuttosto te, cosa ti sei fatto in faccia?!“. Dal bordopista Alberto Matano ha lanciato una frecciatina al giurato: “Vorrei sapere di nuovo, per l’ennesimo anno, cosa c’è nella tazza di Mariotto?! Se poi me lo dici“. Fatemi parlare! Il turco non si è preso lo zero per l’abbondanza del testosterone. (Biccy.it)

Alberto Matano e Barbara d’Urso : “Dirimpettai con rispetto” - ma non è stato sempre così - twitter. Ma purtroppo non è sempre stato così. “Rispetto reciproco” non proprio, insomma. Anzi. Ma noi dobbiamo essere terzi e se invito un ospite non è che lo piglio a schiaffi. Sei stata brava, in bocca al lupo!“. “Due anni fa, per esempio, venne da noi Barbara d’Urso e parlammo dei suoi ascolti a Pomeriggio 5 come facciamo sempre a TvTalk. (Biccy.it)