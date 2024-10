Al via i corsi di teatro di Nunc a Castiglion Fiorentino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Al via i corsi di teatro di Nunc a Castiglion Fiorentino CORSO di teatro e MOVIMENTO CREATIVO per bambini (dai 5 ai 12 anni) Attraverso l’osservazione e la conoscenza del corpo e delle sue possibilità, attraverso giochi, improvvisazione, partendo dalla spontaneità, dalla curiosità, dalla gioia nel muoversi, il bambino potrà sviluppare il suo linguaggio scenico, migliorando agilità, equilibrio e stabilità, potenziando la capacità di ascolto, la sensibilità artistica, la creatività e la fiducia in sé, nella prospettiva di una crescita e di uno sviluppo armoniosi. A fine anno i ragazzi saranno incoraggiati a misurarsi con il pubblico e a presentare il risultato delle pratiche seguite e della costruzione scenica intrapresa insieme ai docenti. Lanazione.it - Al via i corsi di teatro di Nunc a Castiglion Fiorentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Al via ididiCORSO die MOVIMENTO CREATIVO per bambini (dai 5 ai 12 anni) Attraverso l’osservazione e la conoscenza del corpo e delle sue possibilità, attraverso giochi, improvvisazione, partendo dalla spontaneità, dalla curiosità, dalla gioia nel muoversi, il bambino potrà sviluppare il suo linguaggio scenico, migliorando agilità, equilibrio e stabilità, potenziando la capacità di ascolto, la sensibilità artistica, la creatività e la fiducia in sé, nella prospettiva di una crescita e di uno sviluppo armoniosi. A fine anno i ragazzi saranno incoraggiati a misurarsi con il pubblico e a presentare il risultato delle pratiche seguite e della costruzione scenica intrapresa insieme ai docenti.

