ecco l'innovativa tecnologia cinese che sostituisce la carta igienica. La carta igienica è un prodotto essenziale nelle nostre case, utilizzato quotidianamente per l'igiene personale. Tuttavia, una nuova tecnologia proveniente dalla Cina potrebbe segnare la fine dell'era della carta igienica, offrendo un'alternativa più ecologica e innovativa. Scopriamo insieme come questa rivoluzione sta per cambiare le nostre abitudini. Le origini della carta igienica La carta igienica, così come la conosciamo oggi, venne introdotta per la prima volta nel 1857 dall'uomo d'affari americano Joseph Gayetty, venduta inizialmente come singoli fogli. Solo nel 1890 la Scott Paper Company lanciò il formato a rotoli, rendendola più pratica e diffusa.

"Addio carta igienica" : ecco la nuova tecnologia cinese che rivoluziona l'igiene personale - Questi WC all'avanguardia sfruttano l'uso di getti d'acqua al posto della carta igienica, un principio simile a quello del bidet, ma con importanti innovazioni. Con un occhio di riguardo all'ambiente e all'innovazione, i servizi igienici intelligenti rappresentano una soluzione più ecologica, igienica ed efficiente per il futuro.