Abusa della figlia 13enne e la mette incinta: poi la violenta in ospedale. Chiesta condanna (Di venerdì 11 ottobre 2024) I fatti risalgono all'estate dello scorso anno ed ora è arrivata la riChiesta del procuratore nei confronti dell'uomo. La piccola era stata violentata dal padre anche all'ospedale Sant'Anna di Torino dove era ricoverata. Il 45enne smascherato dalle telecamere. Fanpage.it - Abusa della figlia 13enne e la mette incinta: poi la violenta in ospedale. Chiesta condanna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I fatti risalgono all'estate dello scorso anno ed ora è arrivata la ridel procuratore nei confronti dell'uomo. La piccola era statata dal padre anche all'Sant'Anna di Torino dove era ricoverata. Il 45enne smascherato dalle telecamere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippino abusa della figlia 13enne anche in ospedale : chiesti 10 anni di carcere - L'adolescente era stata violentata per mesi dal genitore ed era rimasta incinta. La madre sapeva tutto ma non ha parlato per timore di ritorsioni. (Ilgiornale.it)

"Ho drogato 10 anni mia moglie per farla stuprare". La confessione choc di Dominique Pelicot. Anche la figlia lo accusa di essere stata abusata - «Confesso tutti i fatti di cui sono accusato, senza eccezioni": la voce di Dominique Pelicot , l’uomo accusato di aver drogato la moglie per 10 anni per stuprarla e farla stuprare da decine di uomini, risuona nell’aula del tribunale di Avignone, nel sud della Francia. Nel silenzio, prosegue: «sono uno stupratore». (Gazzettadelsud.it)

Donna condannata per aver abusato mortalmente della figlia di 6 anni - Lo scorso mercoledì, il tribunale distrettuale di Okayama, nel Giappone occidentale, ha condannato Aya Nishida a 10 anni di carcere per il suo coinvolgimento negli abusi sulla figlia di 6 anni, Mao, che hanno portato alla sua morte nel gennaio 2022. La posizione del giudice Il marito è stato già condannato a 14 anni di carcere in un processo separato, mentre il team di difesa di Nishida ha ... (Notizie.com)