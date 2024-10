A Torino, la città dei grissini, arriva il primo salone dedicato solo al pane (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si svolge nella Citroniera della Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino), gioiello sabaudo Patrimonio dell’Unesco, progetto dell’architetto Juvarra, la prima edizione del salone del pane, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Uno scenario d’eccellenza e simbolico, visto che è proprio alla corte dei Savoia che – per i problemi di salute di Vittorio Amedeo II – il panettiere Antonio Brunero, con le indicazioni del medico Teobaldo Pecchio, inventò i grissini. Il primo salone dedicato al pane Venticinque espositori - piccoli artigiani, aziende agricole, forni di comunità – per un salone dedicato a pane e dintorni (focacce, cracker, grissini, anche un gelato di pane di Alberto Marchetti, tre coni nella guida del Gambero e le “anteprime” dei panettoni) con talk, laboratori, degustazioni. Gamberorosso.it - A Torino, la città dei grissini, arriva il primo salone dedicato solo al pane Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si svolge nella Citroniera della Palazzina di Caccia di Stupinigi (), gioiello sabaudo Patrimonio dell’Unesco, progetto dell’architetto Juvarra, la prima edizione deldel, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Uno scenario d’eccellenza e simbolico, visto che è proprio alla corte dei Savoia che – per i problemi di salute di Vittorio Amedeo II – ilttiere Antonio Brunero, con le indicazioni del medico Teobaldo Pecchio, inventò i. IlalVenticinque espositori - piccoli artigiani, aziende agricole, forni di comunità – per une dintorni (focacce, cracker,, anche un gelato didi Alberto Marchetti, tre coni nella guida del Gambero e le “anteprime” deittoni) con talk, laboratori, degustazioni.

