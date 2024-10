"Voglio una Liguria autonoma". Bucci presenta il suo programma (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Ho molta fiducia, sto bene nonostante qualche acciacco e sono carico". Il candidato presidente Marco Bucci si presenta determinato e padrone della scena all’Nh Hotel della Spezia per la presentazione del programma elettorale del centro destra alle ormai imminenti elezioni regionali. Con decisione ha coordinato la successione delle slide proiettate nella sala conferenze riprendendo con piglio severo anche qualche brusio in aula. Una giornata intensa, quella spezzina, che ha visto Bucci incontrare anche i rappresentanti dei commercianti e degli artigiani in Camera di Commercio. Pronto anche al confronto con Andrea Orlando? "Magari nell’ultima settimana ma Orlando da buon democratico deve capire che siamo 9 candidati e non è corretto parlare soltanto noi due. Ma se proprio vuole vediamo di organizzarci proprio alla vigilia del voto. Anche in un parcheggio". Lanazione.it - "Voglio una Liguria autonoma". Bucci presenta il suo programma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Ho molta fiducia, sto bene nonostante qualche acciacco e sono carico". Il candidato presidente Marcosideterminato e padrone della scena all’Nh Hotel della Spezia per lazione delelettorale del centro destra alle ormai imminenti elezioni regionali. Con decisione ha coordinato la successione delle slide proiettate nella sala conferenze riprendendo con piglio severo anche qualche brusio in aula. Una giornata intensa, quella spezzina, che ha vistoincontrare anche i rapnti dei commercianti e degli artigiani in Camera di Commercio. Pronto anche al confronto con Andrea Orlando? "Magari nell’ultima settimana ma Orlando da buon democratico deve capire che siamo 9 candidati e non è corretto parlare soltanto noi due. Ma se proprio vuole vediamo di organizzarci proprio alla vigilia del voto. Anche in un parcheggio".

