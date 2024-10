Vede gli agenti e nasconde la droga in una siepe: scoperto e denunciato (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA – Gli agenti lo avevano notato in piazza d’Armi durante il servizio di controllo del territorio, accorgendosi che – dopo averli visti – aveva estratto dalla tasca un involucro nascondendolo in una siepe. La polizia ha così fermato ed identificato la notte scorsa un 27enne di origine somala Anconatoday.it - Vede gli agenti e nasconde la droga in una siepe: scoperto e denunciato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA – Glilo avevano notato in piazza d’Armi durante il servizio di controllo del territorio, accorgendosi che – dopo averli visti – aveva estratto dalla tasca un involucrondolo in una. La polizia ha così fermato ed identificato la notte scorsa un 27enne di origine somala

