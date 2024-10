Uragano Milton in Florida: blackout, tornado multipli e vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) In 2,2 milioni senza luce, generati 19 tornado sul territorio. Ora l'Uragano è classificato in categoria 1 blackout per oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. L'Uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano Sbircialanotizia.it - Uragano Milton in Florida: blackout, tornado multipli e vittime Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In 2,2 milioni senza luce, generati 19sul territorio. Ora l'è classificato in categoria 1per oltre 2,2 milioni di utenze incon il passaggio dell', che ha provocato danni e "diverse" negli Usa. L', con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton arrivato in Florida - generati 19 tornado - 125 case distrutte già prima che toccasse terra - VIDEO - I venti soffiavano a 175 km/h. 2 milioni fra abitazi . 125 case sono state distrutte già prima che toccasse terra e quando ha raggiunto la costa si sono generati 19 tornado. L'uragano Milton ha toccato terra in Florida come tempesta di categoria 3, per poi scendere, un'ora e mezza dopo, a categoria 2. (Ilgiornaleditalia.it)

Uragano Milton : Cala a categoria 2 ma continua a minacciare la Florida - Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per ripristinare l’energia, ma la situazione rimane critica. Nonostante ciò, le autorità avvertono che Milton non è un uragano come gli altri: i venti potrebbero superare i 200 km/h e le piogge torrenziali causare gravi inondazioni in tutta la regione. (Puntomagazine.it)

L’uragano Milton è in Florida : case distrutte - venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità. “Ci sono vittime” - L'articolo L’uragano Milton è in Florida: case distrutte, venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità. “Ci sono vittime” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)