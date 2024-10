Uomini e donne: Mario Cusitore ha dormito con Margherita, Michele bacia Veronica in esterna (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che ormai sembra aver messo al centro della sua narrazione l'ex corteggiatore di Ida Platano, nonostante sia inviso a gran parte del pubblico. Nella puntata del 10 ottobre 2024 di Uomini e donne, Mario Cusitore è al centro dello studio, per lui ci sono tre sedute, come le dame che ha frequentato in questi giorni: Margherita Aiello, Morena Farfante e Maura Vitale. La sua relazione con Margherita sembra aver preso una piega intima. Trono Over La dama racconta di aver trascorso la notte insieme a Mario, confermando che si sono baciati, ma senza andare oltre, quest'ultima parte viene messa in dubbio sia dai due opinionisti sia dal pubblico che commenta il programma su X. Morena, dopo aver ascoltato il racconto di Margherita, accusa Movieplayer.it - Uomini e donne: Mario Cusitore ha dormito con Margherita, Michele bacia Veronica in esterna Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che ormai sembra aver messo al centro della sua narrazione l'ex corteggiatore di Ida Platano, nonostante sia inviso a gran parte del pubblico. Nella puntata del 10 ottobre 2024 diè al centro dello studio, per lui ci sono tre sedute, come le dame che ha frequentato in questi giorni:Aiello, Morena Farfante e Maura Vitale. La sua relazione consembra aver preso una piega intima. Trono Over La dama racconta di aver trascorso la notte insieme a, confermando che si sonoti, ma senza andare oltre, quest'ultima parte viene messa in dubbio sia dai due opinionisti sia dal pubblico che commenta il programma su X. Morena, dopo aver ascoltato il racconto di, accusa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Giulia Vacca commenta la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone - Sulla rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è intervenuta anche Giulia Vacca, ex corteggiatrice del cavaliere a Uomini e Donne. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Passione Tra Mario E Margherita! - Quest’ultima racconta che dovevano vedersi dopo l’ultima registrazione, si sono parlati al telefono e lui le ha chiesto scusa per alcune dinamiche. Morena interviene per dire che è uscita con Matteo e che ora non vuole uscire con Mario. Gemma dice che vuole una prova da parte sua, Valerio non vuole perché il telefono è una cosa personale. (Uominiedonnenews.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Mario Cusitore piantato in asso da tutte le Dame! - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024, Mario Cusitore viene piantato in asso dalle sue dame mentre Valerio torna in studio per provare a persuadere Gemma Galgani. (Comingsoon.it)