Un caso di Dengue a Tolentino, scatta subito la disinfestazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tolentino - Un caso di Dengue a Tolentino: è il primo in provincia di Macerata. Si tratta di una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. A renderlo Corriereadriatico.it - Un caso di Dengue a Tolentino, scatta subito la disinfestazione Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- Undi: è il primo in provincia di Macerata. Si tratta di una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. A renderlo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un caso di Dengue a Tolentino, scatta subito la disinfestazione - TOLENTINO - Un caso di Dengue a Tolentino: è il primo in provincia di Macerata. Si tratta di una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di una zanzara del genere Aedes. A ... (corriereadriatico.it)

Dengue, colpito un giovane a Tolentino - Scatta la disinfestazione per impedire i contagi, dopo una positività al virus portato dalle zanzare. “Il paziente è in buone condizioni di salute, non bisogna allarmarsi: è bene usare i repellenti” ... (ilrestodelcarlino.it)

Tolentino, ancora non ci siamo: è un Chiesanuova da podio - ECCELLENZA - Doppio Mongiello fa esultare Mobili, cremisi nei playout di Paolo Del Bello Una doppietta dell'ex Mongiello permette al Chiesanuova di espugnare il della Vittoria e per il Tolentino è la ... (youtvrs.it)