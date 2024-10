Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 20:10 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione cura Esther in apertura di giornale il colloquio telefonico con il presidente Joe biden il premier israeliano Netanyahu non ha presentato un piano completo per la risposta di Israele l’attacco iraniano del primo ottobre ma i funzionari americani si sono detti soddisfatti E la luce dei dettagli condividi l’ho riferito la tv americana ibt Aggiungendo che tanto appunti statunitensi il governo italiano ha aperto alle argomentazioni che gli sono stati presentati in particolare Guarda gli obiettivi da colpire Iran il capo della Casa Bianca ha fermato il suo Ferro impegno per la sicurezza di Israele sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni civili Libano Intanto il ministro degli Esteri Damiano vi prendete l’incontro avuto mercoledì a Riad con il ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione cura Esther in apertura di giornale il colloquio telefonico con il presidente Joe biden il premier israeliano Netanyahu non ha presentato un piano completo per la risposta di Israele l’attacco iraniano del primo ottobre ma i funzionari americani si sono detti soddisfatti E la luce dei dettagli condividi l’ho riferito la tv americana ibt Aggiungendo che tanto appunti statunitensi il governo italiano ha aperto alle argomentazioni che gli sono stati presentati in particolare Guarda gli obiettivi da colpire Iran il capo della Casa Bianca ha fermato il suo Ferro impegno per la sicurezza di Israele sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni civili Libano Intanto il ministro degli Esteri Damiano vi prendete l’incontro avuto mercoledì a Riad con il ...

