Gamberorosso.it - Ugo Nespolo firma il nuovo percorso artistico di Michele Chiarlo nel cuore del Barolo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cannubi è una delle più celebri menzioni geografiche del. La prima bottiglia che porta il nome di questa richiestissima perla delle Langhe risale addirittura al 1752. E per celebrare questa collina, rendendola fruibile ai visitatori per tutto l'anno, l'aziendaha appena inaugurato untra le vigne. Si chiama Cannubi path, è stato realizzato dal maestro Ugoed è dedicato a. Un'esperienza multisensoriale e artistica Ilsarà visitabile liberamente ed è aperto al pubblico tutto l’anno, con l'eccezione dei giorni di vendemmia. L'iniziativa costituisce una occasione per rendere la collina dei Cannubi un patrimonio ancora più condiviso e condivisibile, un omaggio alla sua storicità e al suo valore.