Trovato in casa confuso e con il volto tumefatto, muore in ospedale: aperta un’inchiesta (Di giovedì 10 ottobre 2024) VEGLIE – Il sostituto procuratore Alessandro Prontera ha aperto un’inchiesta per fare luce sul decesso di un anziano di Veglie di 89 anni, Trovato martedì pomeriggio agonizzante dal figlio 55enne, con il volto tumefatto, e poi spirato in ospedale, al “San Giuseppe da Copertino”, nel corso della Lecceprima.it - Trovato in casa confuso e con il volto tumefatto, muore in ospedale: aperta un’inchiesta Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) VEGLIE – Il sostituto procuratore Alessandro Prontera ha apertoper fare luce sul decesso di un anziano di Veglie di 89 anni,martedì pomeriggio agonizzante dal figlio 55enne, con il, e poi spirato in, al “San Giuseppe da Copertino”, nel corso della

