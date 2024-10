“Ti faccio una macumba”: Alessia ipnotizza il ‘dottore’ ad Affari Tuoi. Stefano De Martino incredulo: “Me ne vado”. E lascia lo studio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Succede di tutto nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 9 ottobre. A giocare è Alessia, concorrente di Rossano Calabro, e sua sorella, Federica, che l’ha accompagnata. Una puntata dai toni, spesso, surreali, e anche divertenti, tra scambi di battute, sorrisi e, alla fine, anche una soddisfazione economica per le due sorelle. Ed è proprio con delle risate che la puntata inizia. Complice la passerella di saluti che le due ragazze hanno voluto dedicare ad amici, colleghi, parenti e persino la 91enne zia Ninetta, che ha dovuto salutare il conduttore, Stefano De Martino: “Un bacio a zia Ninetta. Volete salutare qualcun altro? Noi potremmo fare tutta la puntata così. Salutiamo tutti, poi tra quaranta minuti apriamo il pacco e quello che c’è c’è”, scherza il conduttore. Ilfattoquotidiano.it - “Ti faccio una macumba”: Alessia ipnotizza il ‘dottore’ ad Affari Tuoi. Stefano De Martino incredulo: “Me ne vado”. E lascia lo studio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Succede di tutto nella puntata didi mercoledì 9 ottobre. A giocare è, concorrente di Rossano Calabro, e sua sorella, Federica, che l’ha accompagnata. Una puntata dai toni, spesso, surreali, e anche divertenti, tra scambi di battute, sorrisi e, alla fine, anche una soddisfazione economica per le due sorelle. Ed è proprio con delle risate che la puntata inizia. Complice la passerella di saluti che le due ragazze hanno voluto dedicare ad amici, colleghi, parenti e persino la 91enne zia Ninetta, che ha dovuto salutare il conduttore,De: “Un bacio a zia Ninetta. Volete salutare qualcun altro? Noi potremmo fare tutta la puntata così. Salutiamo tutti, poi tra quaranta minuti apriamo il pacco e quello che c’è c’è”, scherza il conduttore.

