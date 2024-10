Liberoquotidiano.it - Terrore a sinistra: quanti punti ha rimontato Bucci ad Andrea Orlando in un solo mese

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «Mi pare di percepire un palpabile nervosismo da parte di, soprattutto dopo gli ultimi sondaggi». È metà pomeriggio quando Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria, lancia questa frecciata all'indirizzo del candidato governatore del centro. Il nervosismo cui fa riferimento il numero uno ad interim della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, è quello dell'ex Guardasigilli a proposito dell'atteggiamento della stampa locale alla vigilia del voto. Ed è in un certo senso emblematico del cambio di clima nel quartier generale di, convinto - fino a poche settimane fa - di viaggiare con il vento in poppa in vista delle elezioni perla scelta del nuovo presidente della Giunta regionale (l'appuntamento è fissato per domenica 27 e lunedì 28 ottobre).