Smart Label, al via gli Host Innovation Award 2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aperte le candidature del premio dedicato ai prodotti più innovativi promosso da HostMilano e Fiera Milano - che organizza la manifestazione leader mondiale per l'ospitalità professionale e il fuoricasa dal 17 al 21 ottobre 2025 - in partnership con POLI.design e il patrocinio di ADI–Associazione per il Disegno Industriale

OPPO dovrebbe aprire il 2025 con due super smartphone - Nelle scorse ore sono emerse delle indiscrezioni relative al possibile periodo di lancio di OPPO Find N5 e OPPO Find X8 Ultra L'articolo OPPO dovrebbe aprire il 2025 con due super smartphone proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Samsung One UI nel 2025 anche su smart TV ed elettrodomestici - Samsung ha scelto One UI, il nome dell'interfaccia usata su smartphone e tablet, come nuovo centro del suo ecosistema L'articolo Samsung One UI nel 2025 anche su smart TV ed elettrodomestici proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Smart Life Festival . Nel 2025 sarà dedicato a cio che ’non c’è su internet’ - ’Non c’è su Internet’ sarà il titolo dell’edizione 2025, che sarà anche la decima di Smart Life Festival: un titolo immediato tratto dall’esperienza quotidiana che va a indicare una molteplicità di questioni affrontate tramite lezioni, talk, performance, installazioni, laboratori. In particolare, il titolo fa riferimento agli ambiti di vita, individuale e sociale, che non sono ancora presenti ... (Ilrestodelcarlino.it)