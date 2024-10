Ilfattoquotidiano.it - Sinner e il caso doping, l’ex fisioterapista Naldi: “Spero di poter raccontare anch’io cos’è successo, non posso dire altro”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Coinvolto in prima persona nelClostebol per una catena di leggerezze pagata a caro prezzo con il licenziamento,di Jannik– Giacomo– ha parlato così a margine della presentazione del progetto Open Food Factory: “Sono dispiaciuto come tutti. Nonsolo, prima o poi, dianche io cosa èper dare un quadro generale, come sa chi ha letto la sentenza”. Nonostante la decisione presa dal numero 1 al mondo – che è coincisa con l’arrivo del nuovoUlises Badio – il rapporto con il tennista altoatesino non è cambiato: “mi ha scritto quando è nata mia figlia, è stato carino come tutto lo staff”. Sui social, invece, “ho ricevuto e letto anche cose non belle, ma fa parte del gioco”.