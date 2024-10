Separazione delle carriere, la commissione approva il testo base. FdI: ma quale controllo sulle toghe… (Di giovedì 10 ottobre 2024) Primo via libera a Montecitorio alla Separazione delle carriere (contrari Pd e 5Stelle). “È stato approvato in commissione Affari costituzionali della Camera il testo base. La riforma ‘must go on’. È un primo passo fondamentale verso la realizzazione di quella che per noi è la riforma delle riforme nel campo della giustizia”. Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dei lavori della commissione che poi dovrà esaminare gli emendamenti, che vanno depositati entro il 23 ottobre. Pochi giorni fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio si era detto ottimista sui tempi. Separazione delle carriere, via libera al testo base in commissione Scontata la levata di scudi della sinistra, a cominciare dai 5Stelle che lamentano un controllo del governo sui giudici. Un’arma spuntata, però, come sostiene uno dei relatori Francesco Michelotti, di FdI. Secoloditalia.it - Separazione delle carriere, la commissione approva il testo base. FdI: ma quale controllo sulle toghe… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Primo via libera a Montecitorio alla(contrari Pd e 5Stelle). “È statoto inAffari costituzionali della Camera il. La riforma ‘must go on’. È un primo passo fondamentale verso la realizzazione di quella che per noi è la riformariforme nel campo della giustizia”. Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a margine dei lavori dellache poi dovrà esaminare gli emendamenti, che vanno depositati entro il 23 ottobre. Pochi giorni fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio si era detto ottimista sui tempi., via libera alinScontata la levata di scudi della sinistra, a cominciare dai 5Stelle che lamentano undel governo sui giudici. Un’arma spuntata, però, come sostiene uno dei relatori Francesco Michelotti, di FdI.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Separazione delle carriere - primo via libera in commissione. Pd - M5s e Avs all’attacco del governo : “Vuole controllare la magistratura” - Allora perché insistere in battaglie divisive senza occuparsi dei veri problemi della giustizia italiana che ha bisogno di risorse e mezzi?”, protesta il capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, Federico Gianassi. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. Oltre al ddl Nordio, già ad inizio legislatura erano stati presentate altre proposte di legge da parte ... (Ilfattoquotidiano.it)

Separazione carriere magistrati - primo sì al ddl voluto da Nordio per riformare la Giustizia - Passo avanti verso la separazione delle carriere dei magistrati: la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base proposto dal governo. Pd e M5s hanno votato contro. Colucci (M5s): "Forza Italia va all'incasso".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Separazione delle carriere - primo sì in commissione al ddl - La Commissione ha infatti votato adottando il ddl del governo come testo base, rispetto ad altre proposte di legge depositate in precedenza. Primo sì della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma della separazione delle carriere di magistrati. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. (Quotidiano.net)