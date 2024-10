Salute mentaleColle | serve più supporto

Salute mentale,Colle:serve più supporto (Di giovedì 10 ottobre 2024) 11.10 "E' necessaria una rete di supporto adeguata ai bisogni delle persone con disturbi mentali,anche per sostenere le famiglie". Lo ha detto il Presidente Mattarella nella Giornata per la Salute mentale, aggiungendo che il "fenomeno è ancora più preoccupante quando interessa giovani che,in un mondo iperconnesso e competitivo,si trovano ad affrontare una pressione spesso insostenibile". "Datori di lavoro,scuole,istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perché il benessere mentale è responsabilità collettiva", ha affermato Mattarella. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 11.10 "E' necessaria una rete diadeguata ai bisogni delle persone con disturbi mentali,anche per sostenere le famiglie". Lo ha detto il Presidente Mattarella nella Giornata per lamentale, aggiungendo che il "fenomeno è ancora più preoccupante quando interessa giovani che,in un mondo iperconnesso e competitivo,si trovano ad affrontare una pressione spesso insostenibile". "Datori di lavoro,scuole,istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perché il benessere mentale è responsabilità collettiva", ha affermato Mattarella.

