Rivals, la nuova serie di Disney plus: il trailer (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato rilasciato il trailer di Rivals, l’attesissima nuova serie tv di Disney+. Disponibile dal 18 ottobre, la serie in otto episodi è basata sull’iconico romanzo di Dame Jilly Cooper, parte della sua celebre raccolta Rutshire Chronicles. Scopriamo insieme cosa ci riserva. Il trailer ufficiale di Rivals, serie di Disney+ Ambientata tra i drammi, gli eccessi e i comportamenti scandalosi dell’élite sociale inglese degli anni ’80, Rivals svela il mondo spietato della televisione indipendente nel 1986. La trama si sviluppa tra intrecci romantici e intriganti, affari loschi e meschini, sesso, e una grande dose di ironia. Il protagonista è Rupert Campbell-Black, un libertino e fantino che, prima di abbandonare la carriera politica, si unisce al vicino Declan O’Hara per rovesciare Lord Tony Baddingham, lo spregiudicato magnate della TV. Superguidatv.it - Rivals, la nuova serie di Disney plus: il trailer Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato rilasciato ildi, l’attesissimatv di+. Disponibile dal 18 ottobre, lain otto episodi è basata sull’iconico romanzo di Dame Jilly Cooper, parte della sua celebre raccolta Rutshire Chronicles. Scopriamo insieme cosa ci riserva. Ilufficiale didi+ Ambientata tra i drammi, gli eccessi e i comportamenti scandalosi dell’élite sociale inglese degli anni ’80,svela il mondo spietato della televisione indipendente nel 1986. La trama si sviluppa tra intrecci romantici e intriganti, affari loschi e meschini, sesso, e una grande dose di ironia. Il protagonista è Rupert Campbell-Black, un libertino e fantino che, prima di abbandonare la carriera politica, si unisce al vicino Declan O’Hara per rovesciare Lord Tony Baddingham, lo spregiudicato magnate della TV.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rivals - la serie tv anni Ottanta con David Tennant arriva su Disney+ - Tra gli altri nomi di rilievo troviamo Catriona Chandler (Pistol, Enola Holmes 2), Oliver Chris (The Crown, Trying), Rufus Jones (W1A, Home), Lisa McGrillis (Maternal, Mum), Luke Pasqualino (Skins, Shantaram), Claire Rushbrook (Sherwood, Ali & Ava) e Gary Lamont (Boiling, Outlander). La produzione esecutiva è guidata da Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal), Alexander Lamb ... (Panorama.it)

Rivals : il trailer della serie in arrivo su Disney+ - Rivals debutterà su Disney+ il 18 ottobre! Ecco il trailer: Rivals è interpretato da Alex Hassell (Macbeth, The Boys) nel ruolo di Rupert Campbell-Black, David Tennant (Doctor Who, The Thursday Murder Club) nei panni di Lord Tony Baddingham, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) in quelli di Declan O’Hara e Bella Maclean nel ruolo di Taggie O’Hara, insieme a Danny Dyer (EastEnders, The ... (Nerdpool.it)

Rivals - la serie anni Ottanta con David Tennant su Disney+ : trailer - trama - cast e quando esce - Su Disney+ arriva Rivals, la serie in otto episodi basata sul romanzo di Dame Jilly Cooper e ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite sociale assetata di potere nell’Inghilterra degli anni Ottanta. Dal trailer al cast, passando per le anticipazioni e la... (Today.it)