Rinnovo Kvara nuova data per l’appuntamento con l’agente | quando potrebbe sbloccarsi l’affare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilditskhelia resta un tema in casa Napoli: fissata unapercondel calciatore Con un Napoli primo in classifica avere brutti pensieri per la testa non è così scontato. Ma i tifosi azzurri non sono ancora tranquillissimisi parla didi Khvichatskhelia. Il georgiano ha iniziato la stagione con numeri positivi, ma non tutte le prestazioni sono state all’altezza del suo nome e qualcuno ha collegato questo rendimento e, soprattutto, il suo nervosismo, proprio alla questione contrattuale.ha smentito indirettamente questa ipotesi pubblicando la foto del suo piede dopo la gara col Como: gonfio e dolorante. L’atteggiamento degli avversari e la poca tutela da parte degli arbitri ha portato allo stato di insofferenza da parte del numero 77, che ora è in ritiro con la sua Georgia per le partite di Nations League.