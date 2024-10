Quando il verde pubblico diventa una giungla (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Catania, in Via Tito Manlio Manzella (Barriera/Canalicchio), in prossimità dei numeri civici 2 e 4 ci sono degli arbusti spinosi di grandi dimensioni che occupano già metà della carreggiata costringendo i veicoli in transito ad invadere la corsia opposta. Essendo una strada a doppio senso di Cataniatoday.it - Quando il verde pubblico diventa una giungla Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Catania, in Via Tito Manlio Manzella (Barriera/Canalicchio), in prossimità dei numeri civici 2 e 4 ci sono degli arbusti spinosi di grandi dimensioni che occupano già metà della carreggiata costringendo i veicoli in transito ad invadere la corsia opposta. Essendo una strada a doppio senso di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - occhio ai semafori : quando il verde equivale ad attraversare e rischiare di essere investiti. La svolta per via venti Settembre - ternitoday. Alla nostra redazione di www. . . In diverse parti della città di Terni sono posizionati degli impianti semaforici che regolamentano il traffico, molto sensibile nelle zone adiacenti al centro. Una contraddizione di colori piuttosto singolare. it infatti alcuni lettori ce ne hanno segnalati. (Ternitoday.it)

Temptation Island - perché il fuoco è diventato verde quando Titty ha lanciato l’anello - Ecco perché il fuoco del falò di Temptation Island è diventato verde quando Titty ha lanciato l'anello tra le fiamme L'articolo Temptation Island, perché il fuoco è diventato verde quando Titty ha lanciato l’anello proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Perugia protagonista su Rai Uno - quando vedere la puntata di Linea Verde Italia - Perugia protagonista in tv. Tappa per raccontare una città "rispettosa dell’ambiente e che guarda al futuro con progetti innovativi". Sabato 28 settembre, alle ore 12.30 su Rai1, torna "Linea Verde Italia", il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, realizzato in collaborazione... (Perugiatoday.it)