Premio Nobel per la Letteratura a Han Kang: "Traumi storici e fragilità della vita umana" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato oggi alla scrittrice sudcoreana Han Kang. Tra i suoi lavori più conosciuti The Vegetarian (La vegetariana), un romanzo sulla discesa di una donna nella malattia mentale e l'abbandono da parte della sua famiglia.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang "for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.

