Lanazione.it - Piscina di via Roma, dalla prossima settimana parte il rimontaggio della copertura

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 - Prenderanno il via lai lavori di montaggio del pallone per lavasca da 50 metridi via. Salvo problemi di maltempo, il cantiere partirà il 14 ottobre. “Un impegno che ci siamo assunti con le società sportive per permettere loro di utilizzare l’impianto natatorio anche durante il periodo invernale. - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - E’ un intervento che comporta un ulteriore sforzo economico per le casse comunali ma vogliamo rimarcare la nostra vicinanza al mondo dello sport e alle associazioni che si impegnano nelle varie discipline acquatiche. Quando sarà pronta laolimpica di Iolo potremo valorizzare al massimo ogni potenzialità senza più disagi. Si tratta di arrivare a quel momento.