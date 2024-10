Pestò il “rivale” in amore e lo spedì in ospedale: inflitti 5 anni di reclusione (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE - E’ stato condannato a cinque anni di reclusione per il brutale pestaggio di un uomo avvenuto il 1° luglio del 2020 Gianluca Tarantini, 46enne leccese, con diversi trascorsi giudiziari.A emettere il verdetto è stato il collegio della prima sezione penale del tribunale di Lecce Lecceprima.it - Pestò il “rivale” in amore e lo spedì in ospedale: inflitti 5 anni di reclusione Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE - E’ stato condannato a cinquediper il brutale pestaggio di un uomo avvenuto il 1° luglio del 2020 Gianluca Tarantini, 46enne leccese, con diversi trascorsi giudiziari.A emettere il verdetto è stato il collegio della prima sezione penale del tribunale di Lecce

