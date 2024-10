Biccy.it - Pechino Express, due gieffine del GF Vip 7 nel cast: svelata l’identità

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La macchine disi sta rimettendo in moto, lo show di Sky Uno andrà in onda nei primi mesi del 2025 ed è spuntato già un nome. Sembra che nella dodicesima edizione del reality ci saranno due note ex gieffina che hanno partecipato al Grande Fratello Vip 7, l’edizione con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Deianira Marzano ha rivelato che neldella prossima edizione dello show di Sky Uno ci saranno anche due ex vippone e poco fa ha aggiunto che l’iniziale del nome di una delle due è la G: “Ildiavrebbe scartato all’ultimo la coppia di uomini per sostituirla con quella di due donne, sempre dell’edizione del GF Vip 7. Poi vi dirò l’iniziale. Come vi avevo promesso, ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione del GF Vip 7 e che parteciperanno come coppia a. G”.