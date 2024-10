Metropolitanmagazine.it - Peacemaker, James Gunn condivide una nuova immagine della seconda stagione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono ancora in corso le ripresedi, uno dei titoli più attesi del nuovo DC Universe die Peter Safran. Mentre conosciamo già un certo numero di volti nuovi e di ritorno che appariranno negli ultimi episodiserie, un nuovo sguardo dietro le quinte diha complicato le cose.ha condiviso sui social media una foto di un personaggio maschile, avvolto in una silhouette, seduto davanti a un falò sul set diha scritto “Chi potrebbe essere?“, invitando i fan a fare ipotesi su chi potrebbe essere la persona misteriosa, e se sia o meno una parte consolidata del canone DC. Guardando alla tradizione dei fumettiDC, ci sono molti possibili contendenti per l’ uomo misterioso di. I dettaglitramadisono attualmente sconosciuti.