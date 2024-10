Partita anche in Puglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale Particolare attenzione per fragili ed anziani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Ci si potrà vaccinare contro l’influenza stagionale dal medico di famiglia e dal pediatra, oppure negli ambulatori vaccinali della ASL Bari. È Partita ufficialmente oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2024/2025. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha organizzato la distribuzione delle 310mila dosi dei vaccini disponibili (tra gli otto autorizzati dall’AIFA e dall’Agenzia Europea per i Medicinali) per coprire il fabbisogno: un’operazione avviata oggi e che sarà rapidamente completata entro il 15 ottobre. La campagna ha l’obiettivo di proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione. Noinotizie.it - Partita anche in Puglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale Particolare attenzione per fragili ed anziani Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Ci si potrà vaccinare contro l’influenza stagionale dal medico di famiglia e dal pediatra, oppure negli ambulatori vaccinali della ASL Bari. Èufficialmente oggi ladiper la stagione 2024/2025. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha organizzato la distribuzione delle 310mila dosi dei vaccini disponibili (tra gli otto autorizzati dall’AIFA e dall’Agenzia Europea per i Medicinali) per coprire il fabbisogno: un’operazione avviata oggi e che sarà rapidamente completata entro il 15 ottobre. Laha l’obiettivo di proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l’importanza della prevenzione attraverso la

