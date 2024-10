Paolini-Andreeva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmine Paolini affronterà Erika Andreeva nel terzo turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Debutto vincente per la tennista azzurra, che ha liquidato in due set Yuan e affronterà ora la russa Andreeva. Non però Mirra, contro cui ha già battagliato in molteplici occasioni nel 2024, bensì la sorella Erika, che ha vinto proprio il derby contro la più piccola in famiglia. Ampiamente favorita Paolini, che è apparsa in buona forma nonostante le fatiche (in doppio) a Pechino. Jasmine ha vinto entrambi i precedenti e va a caccia del tris, anche per avvicinare la qualificazione alle Wta Finals, distante solo una manciata di punti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Paolini e Andreeva scenderanno in campo giovedì 10 ottobre come terzo match dalle 05:00 italiane sul Court 1. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmineaffronterà Erikanel terzo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Debutto vincente per la tennista azzurra, che ha liquidato in due set Yuan e affronterà ora la russa. Non però Mirra, contro cui ha già battagliato in molteplici occasioni nel, bensì la sorella Erika, che ha vinto proprio il derby contro la più piccola in famiglia. Ampiamente favorita, che è apparsa in buona forma nonostante le fatiche (in doppio) a Pechino. Jasmine ha vinto entrambi i precedenti e va a caccia del tris, anche per avvicinare la qualificazione alle Wta Finals, distante solo una manciata di punti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 10 ottobre come terzo match dalle 05:00 italiane sul Court 1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra rintuzza la rimonta e chiude il 1° set! - 15-15 Con il rovescio lungoriga, il suo colpo, Andreeva. Non resta che agurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. Tra poco si riprende! PAOLINI-Andreeva 6-3! Errore di dritto della russa! Primo set più complicato del previsto, dal 5-0! 40-0 Scambio importante vinto sulla diagonale di rovescio ... (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 5-0 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : show dell’azzurra nel 1° set - Ecco quindi che l’occasione è ghiotta per Paolini di continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto bene da un’esordio molto complicato contro la giocatrice di casa Yue Yuan. Non c’è match! 30-40 Meravigliosa palla corta di rovescio, toccata magnificamente! Che numero! 30-30 Pauroso vincente di rovescio in cross! 30-15 Non risponde di rovescio Paolini. (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva 2-0 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : inizio con break dell’azzurra nel 1° set! - Paolini in campo alle 9! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. 30-40 Vincente inside in di dritto Andreeva, palla break. Ecco quindi che l’occasione è ghiotta per Paolini di continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto bene da un’esordio ... (Oasport.it)