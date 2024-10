Orrore a Gaza, esercito israeliano bombarda scuola: 28 morti e 54 feriti. Unicef: “Basta colpire mamme e bambini” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scene di Orrore nella scuola Rufaida a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dove un attacco aereo israeliano ha provocato una strage. Decine di madri e bambini, in coda a un punto di trattamento della malnutrizione allestito all'interno della scuola, sono stati uccisi o feriti. Tra le vittime, anche almeno due operatori sanitari di organizzazioni partner dell'Unicef. L'articolo Orrore a Gaza, esercito israeliano bombarda scuola: 28 morti e 54 feriti. Unicef: “Basta colpire mamme e bambini” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scene dinellaRufaida a Deir al-Balah, nella Striscia dicentrale, dove un attacco aereoha provocato una strage. Decine di madri e, in coda a un punto di trattamento della malnutrizione allestito all'interno della, sono stati uccisi o. Tra le vittime, anche almeno due operatori sanitari di organizzazioni partner dell'. L'articolo: 28e 54: “” .

