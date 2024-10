Motorola brevetta una particolare cerniera per smartphone pieghevoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Motorola pensa a uno smartphone che si piega in autonomia. Ecco cosa rivela il brevetto depositato dalla società. L'articolo Motorola brevetta una particolare cerniera per smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Motorola brevetta una particolare cerniera per smartphone pieghevoli Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)pensa a unoche si piega in autonomia. Ecco cosa rivela il brevetto depositato dalla società. L'articolounaperproviene da TuttoAndroid.

Smartphone Samsung - Google e Motorola scontati su Amazon per la Festa delle offerte Prime - 36" pOLED 120Hz, IP68, MediaTek MTK 24M, batteria 4310mAh, ricarica 68W, Android 14), PANTONE Grisaille 349,00 EUR Acquista su Amazon Quali sono i vantaggi di Amazon Prime Per usufruire di tutti gli sconti della Festa delle Offerte ... (Quifinanza.it)

Barlocco (Motorola) : “Siamo i più forti negli smartphone fino ai 300 euro” - In Italia le vendite crescono del 75% nei primi otto mesi dell’anno. Eppure, secondo l’Executive Director & General Manager, a spingere agli acquisti non è la nostalgia: il marchio è popolarissimo tra gli under 30. (Repubblica.it)

Gemini Nano è disponibile ora su altri due smartphone di Samsung e Motorola - Anche su Motorola Edge 50 Ultra e Samsung Galaxy S24 FE arriva Gemini Nano. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Gemini Nano è disponibile ora su altri due smartphone di Samsung e Motorola proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)