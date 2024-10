Mo: Borghi (Iv), 'Tajani riferisca subito in Parlamento' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le notizie che stanno giungendo dal Libano, relative al nostro contingente militare, sono estremamente preoccupanti. Eravamo stati rassicurati dal ministro Tajani durante l'audizione della scorsa settimana, ma la situazione sta prendendo una piega diversa. Riteniamo sia indispensabile che il ministro degli Esteri riferisca immediatamente al Parlamento". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato. Liberoquotidiano.it - Mo: Borghi (Iv), 'Tajani riferisca subito in Parlamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le notizie che stanno giungendo dal Libano, relative al nostro contingente militare, sono estremamente preoccupanti. Eravamo stati rassicurati dal ministrodurante l'audizione della scorsa settimana, ma la situazione sta prendendo una piega diversa. Riteniamo sia indispensabile che il ministro degli Esteriimmediatamente al". Lo afferma il senatore Enrico, capogruppo di Italia viva al Senato.

