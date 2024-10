Milano-Cortina 2026, da San Siro all’Arena di Verona: svelato il programma delle cerimonie dei Giochi invernali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, Verona, Cortina d’Ampezzo: questi i vertici del triangolo che apre e chiude l’appuntamento invernale a cinque cerchi del 2026. Le Olimpiadi Milano-Cortina si apriranno con la cerimonia del 6 febbraio 2026 nel capoluogo lombardo: sarà lo stadio San Siro – la Scala del calcio – a ospitare per primo le decine di delegazioni di atleti. Gli appuntamenti del 22 febbraio e del 6 marzo all’Arena di Verona sanciranno la fine delle Olimpiadi e l’inizio delle Paralimpiadi, che a loro volta si chiuderanno poi il 15 marzo allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. «Sono tre luoghi che a vario titolo raccontano la storia, non solo sportiva, del Paese», ha spiegato la Fondazione Milano-Cortina 2026. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024)d’Ampezzo: questi i vertici del triangolo che apre e chiude l’appuntamento invernale a cinque cerchi del. Le Olimpiadisi apriranno con la cerimonia del 6 febbraionel capoluogo lombardo: sarà lo stadio San– la Scala del calcio – a ospitare per primo le decine di delegazioni di atleti. Gli appuntamenti del 22 febbraio e del 6 marzodisanciranno la fineOlimpiadi e l’inizioParalimpiadi, che a loro volta si chiuderanno poi il 15 marzo allo Stadio del Ghiaccio di. «Sono tre luoghi che a vario titolo raccontano la storia, non solo sportiva, del Paese», ha spiegato la Fondazione

Giochi - questione di Fede. La sfida di Mancarella : "A Milano-Cortina 2026 con lo sci nordico» - L’obiettivo, in questo momento, si chiama Milano-Cortina 2026. Un’inezia nella quotidianità. Mi sono candidato. Non ho alcuna intenzione di fermarmi. E c’è da pensare che conoscendone la tempra, non solo stacchi il pass. Pass olimpico per l’Italia, pass che però non era nominale, ma legato alla nazione. (Sport.quotidiano.net)

Filmmaster produrrà le cerimonie in Arena di Milano-Cortina 2026 - Sono state scelte tre società italiane per realizzare le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Due gli eventi che si svolgeranno all'Arena di Verona e che saranno prodotte da Filmmaster. Le cerimonie olimpiche e paralimpiche saranno momenti... (Veronasera.it)

I "big" per quattro cerimonie in grande Per l'organizzazione delle quattro cerimonie, la Fondazione Milano-Cortina 2026 ha scelto «tre tra le agenzie più qualificate nel settore».