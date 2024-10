"Messina città del folklore, il riconoscimento per il "costante impegno nell’ambito della ricerca delle tradizioni" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rispetto per le tradizioni e cultura delle peculiarità folkloristiche del territorio messinese. È stata questa la sfida dell'amministrazione Basile ora e di quella De Luca, prima, premiata questo pomeriggio a palazzo Zanca dalla Federazione Italiana tradizioni Popolari che ha attribuito la Messinatoday.it - "Messina città del folklore, il riconoscimento per il "costante impegno nell’ambito della ricerca delle tradizioni" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rispetto per lee culturapeculiarità folkloristiche del territorio messinese. È stata questa la sfida dell'amministrazione Basile ora e di quella De Luca, prima, premiata questo pomeriggio a palazzo Zanca dalla Federazione ItalianaPopolari che ha attribuito la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cineclub dei Piccoli: proiezioni in corso in tutta la Sicilia. Il 27 ottobre al Cinema Lux di Messina saranno annunciati i vincitori del Festival - Il progetto dell’Associazione Arknoah, ideato da Francesco Torre, coinvolge circa 1700 studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, che sceglieranno i corti vincitori per le sezio ... (blogsicilia.it)

Acea alla Festa del Cinema con un contest sull’acqua - ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto viscerale lega l’acqua all’immaginario del cinema e Roma, Regina Aquarum e capitale della tradizione acquedottistica, è il luogo ideale per celebrare questo legame. Per ... (grandangoloagrigento.it)

Il distretto della pesca Cosvap a Siracusa durante il G7a Siracusa - Un grande successo per il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo, che ha partecipato con esiti più che positivi alla manifestazione ... (siracusa.gds.it)