Meno di un italiano su cinque la utilizza l' intelligenza artificiale sul lavoro

Milano, 9 Ottobre 2024 – L'intelligenza artificiale trasforma il futuro del mondo delle imprese, mentre i dipendenti devono affrontare sia nuove opportunità sia incertezze. L'AI fornisce infatti ai lavoratori e ai responsabili delle risorse umane nuovi e potentissimi strumenti capaci di rendere più efficienti e puntuali i processi di selezione. Servono però le giuste competenze che, in alcuni casi, mancano. I risultati della ricerca Secondo i dati del rapporto Talent Trends 2024, condotto su un campione di 50.000 partecipanti in 37 paesi, inclusa l'Italia con 2000 dipendenti emerge che c'è una notevole differenza tra l'uso dell'IA in Italia e nel resto del mondo: soltanto il 17% dei lavoratori nel nostro paese – contro il 23% degli europei e il 30% a livello mondiale – utilizza l'IA nel quotidiano.

