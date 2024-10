Meloni sente comandante Unifil | inammissibile forte vicinanza

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con ildel Settore Ovest della missione, Generale Messina, dal quale ha ricevuto un aggiornamento sulla missione e sulla situazione del nostro contingente impegnato in Libano, dopo che il quartier generale e due basi italiane che si trovano negli avamposti sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’esercito israeliano. “Il Governo italiano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha formalmente protestato con le Autorità israeliane e ha ribadito con fermezza che quanto sta accadendo nei pressi della base del contingentenon è ammissibile. Anche per questo, il Governo, attraverso il Ministro della Difesa, ha convocato l’Ambasciatore d’Israele in Italia.