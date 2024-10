Masters 1000 di Shanghai, Sinner travolge Medvedev per due set a zero: l’Azzurro vola in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Shanghai, 10 ottobre 2024 – E’ la numero 11 la semifinale raggiunta da Jannik Sinner, nella stagione 2024. l’Azzurro gioca una splendida partita con il russo Daniil Medvedev e vince in due set (6-1, 6-4). Al Masters 1000 di Shanghai prosegue il torneo e punta all’ambito trofeo. La vittoria che arriva è la 63esima, con sole sei sconfitte in bacheca. Sinner tornerà in campo sabato prossimo e incontrerà Carlos Alcaraz oppure Tomas Machac (nell’altro quarto in programma). Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – E’ la numero 11 laraggiunta da Jannik, nella stagione 2024.gioca una splendida partita con il russo Daniile vince in due set (6-1, 6-4). Aldiprosegue il torneo e punta all’ambito trofeo. La vittoria che arriva è la 63esima, con sole sei sconfitte in bacheca.tornerà in campo sabato prossimo e incontrerà Carlos Alcaraz oppure Tomas Machac (nell’altro quarto in programma). Foto: Instagram @janniksin ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Jannik Sinner vola in semifinale all'ATP Masters 1000 di Shanghai

Le parole di Sinner Al termine del match, Sinner ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione: "Sono molto contento di come ho giocato oggi contro Medvedev. Prossimo avversario In semifinale, Sinner attenderà il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone.

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : "Sono contento - rispettato il piano tattico"

A volte dipende anche dalle condizioni. Ora vediamo cosa saprò fare in semifinale". . "Ovviamente sono molto contento di come ho giocato oggi – ha detto il numero uno al mondo -. Lui non ha potuto colpire bene col dritto a causa del problema alla spalla, e mi auguro che recuperi il più velocemente possibile.

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner domina Medvedev e si guadagna la semifinale

Il numero 5 Atp riesce a sbloccarsi nel gioco successivo grazie a due ace consecutivi, e accorcia sul 3-1. Con una prima vincente e lo schiaffo al volo però Jannik annulla e si costruisce un altro match point, quello decisivo per il 6-4 finale.