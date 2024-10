Marigold è in vendita: si chiude un’epoca per la caffetteria che ha cambiato per sempre Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Roma c'è stato un prima e un dopo Marigold. Tante aperture hanno contribuito a rendere la Capitale la città internazionale che è oggi, finalmente con caffetterie all’altezza della sua popolarità, però quell’angolo italo-danese a Ostiense, in una via defilata e per niente di passaggio, ha fatto davvero la differenza. Oggi Marigold - secondo quanto il Gambero Rosso è in grado di anticipare - è in vendita ma, con un po’ di fortuna, il progetto rimarrà. A patto che arrivi un acquirente con le competenze necessarie per portarlo avanti. Marigold chiude (per ora) Le strade dei due titolari, Sophie Wochner e Domenico Cortese, stanno invece per separarsi definitivamente. Gamberorosso.it - Marigold è in vendita: si chiude un’epoca per la caffetteria che ha cambiato per sempre Roma Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ac'è stato un prima e un dopo. Tante aperture hanno contribuito a rendere la Capitale la città internazionale che è oggi, finalmente con caffetterie all’altezza della sua popolarità, però quell’angolo italo-danese a Ostiense, in una via defilata e per niente di passaggio, ha fatto davvero la differenza. Oggi- secondo quanto il Gambero Rosso è in grado di anticipare - è inma, con un po’ di fortuna, il progetto rimarrà. A patto che arrivi un acquirente con le competenze necessarie per portarlo avanti.(per ora) Le strade dei due titolari, Sophie Wochner e Domenico Cortese, stanno invece per separarsi definitivamente.

