Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. Tre successi in novant’anni. Mai un pareggio con il Sestri

(Di giovedì 10 ottobre 2024)al momento fuori dai play-off,Levante fuori dai play-out. Se per la Pantera sarebbe un risultato assai negativo non disputare per due stagioni di fila la poule promozione (ma ilè appena all’inizio), per i liguri sarebbe un successone, dopo la salvezza della scorsa stagione e il torneo di serie "D" vinto nel 2023. Al "Porta Elisa" arriva ilche fu capace di imporsi a Lucca per 3-1 sui rossoneri nella passata stagione, forse nella peggior partita giocata dallache aveva vinto all’andata a Carrara (dove disputava all’inizio le gare interne il team genovese per i lavori al proprio stadio), 1-0, con gol di Rizzo Pinna. Prima dei confronti del passatoc’erano stati duerossoneri 90 anni fa! Quindi, per il momento: tre vittorie dellae una dei rossoblu. Mai unnei confronti diretti.