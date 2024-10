Livorno, l’assessore Simone Lenzi si dimette per i post transfobici. Il sindaco: “Difficile accettare le sue giustificazioni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi si è dimesso dopo le polemiche per alcune sue uscite social transfobiche. La decisione è stata comunicata dal sindaco Luca Salvetti, indipendente alla guida di una giunta di centrosinistra, che ha chiesto all’assessore di farsi da parte. “Le parole espresse nei post pubblicati da Simone Lenzi sono estremamente gravi, relativamente alle quali è Difficile accettarne le giustificazioni” ha detto tra l’altro Salvetti in una conferenza stampa, come riporta LivornoToday. “Le dimissioni sono state l’unica strada percorribile, la politica ha regole precise e ad ogni azione corrisponde una reazione”. Salvetti assumerà le deleghe tenute fin qui da Lenzi: oltre alla Cultura, tra le altre, anche la toponomastica e il tavolo delle religioni e della laicità. Ilfattoquotidiano.it - Livorno, l’assessore Simone Lenzi si dimette per i post transfobici. Il sindaco: “Difficile accettare le sue giustificazioni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)alla Cultura del Comune disi è dimesso dopo le polemiche per alcune sue uscite social transfobiche. La decisione è stata comunicata dalLuca Salvetti, indipendente alla guida di una giunta di centrosinistra, che ha chiesto aldi farsi da parte. “Le parole espresse neipubblicati dasono estremamente gravi, relativamente alle quali èaccettarne le” ha detto tra l’altro Salvetti in una conferenza stampa, come riportaToday. “Le dimissioni sono state l’unica strada percorribile, la politica ha regole precise e ad ogni azione corrisponde una reazione”. Salvetti assumerà le deleghe tenute fin qui da: oltre alla Cultura, tra le altre, anche la toponomastica e il tavolo delle religioni e della laicità.

Livorno - l’assessore Simone Lenzi costretto alle dimissioni per i post transfobici. Il sindaco : “Difficile accettare le giustificazioni” - La presa di posizione dell’Arcigay è stata quella che significativamente ha cominciato a vacillare la poltrona dell’assessore. Chi è Lenzi Simone Lenzi, 56 anni, era al suo secondo mandato da assessore e aveva corso alle Comunali come capolista della lista civica Protagonisti per la città che aveva superato il 4 per cento. (Ilfattoquotidiano.it)