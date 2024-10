LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra rintuzza la rimonta e chiude il 1° set! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Russa fuggita in bagno. Tra poco si riprende! Paolini-Andreeva 6-3! Errore di dritto della russa! Primo set più complicato del previsto, dal 5-0! 40-0 Scambio importante vinto sulla diagonale di rovescio dall’azzurra! 30-0 Servizio e inside in Paolini! 15-0 Prima vincente fondamentale. 5-3 A quindici la russa, riapre il parziale. 40-15 Altra smorzata “dubbia”, poi il passante di dritto a segno. Jasmine, la contro palla corta dovrebbe essere la soluzione, se la rigioca. 30-15 Orrenda smorzata di Andreeva, arriva comodamente Paolini e, con la rivale ancora a fondo campo, riesce a tirare fuori. 15-15 Altra seconda vincente. 0-15 Lungo il rovescio della russa. 5-2 Doppio fallo (2°). 0-40 Risposta incisiva di rovescio di Andreeva, tre palle break. 0-30 Lungo lo slice difensivo di Paolini. 0-15 Doppio fallo (1°). Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra rintuzza la rimonta e chiude il 1° set! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARussa fuggita in bagno. Tra poco si riprende!6-3! Errore di dritto della russa! Primo set più complicato del previsto, dal 5-0! 40-0 Scambio importante vinto sulla diagonale di rovescio dal! 30-0 Servizio e inside in! 15-0 Prima vincente fondamentale. 5-3 A quindici la russa, riapre il parziale. 40-15 Altra smorzata “dubbia”, poi il passante di dritto a segno. Jasmine, la contro palla corta dovrebbe essere la soluzione, se la rigioca. 30-15 Orrenda smorzata di, arriva comodamentee, con la rivale ancora a fondo campo, riesce a tirare fuori. 15-15 Altra seconda vincente. 0-15 Lungo il rovescio della russa. 5-2 Doppio fallo (2°). 0-40 Risposta incisiva di rovescio di, tre palle break. 0-30 Lungo lo slice difensivo di. 0-15 Doppio fallo (1°).

