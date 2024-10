LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: tre fuggitivi, all’inseguimento un gruppetto con Ciccone (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26 Oltre a Mohoric, Powless e Ciccone, all’inseguimento ci sono anche Bernard, Steinhauser, Pidcock, Rota, Zimmermann, Schultz, Aranburu, van den Broeck, Engelhardt e Johannessen. 15.24 Appena 15 secondi adesso il distacco tra il terzetto all’inseguimento e il terzetto al comando. 15.23 Ha pennellato la discesa Matej Mohoric che conferma le sue Grandi doti da discesista. 15.21 Siamo a 50 km dall’arrivo! 15.19 L’ucraino Ponomar è riuscito a rientrare su Zukowsky e Munoz: tornano in tre al comando. 15.18 Si è formato un triello all’inseguimento dei fuggitivi: Mohoric, Powless e Ciccone. 15.16 Questa rapida discesa condurrà alle pendici di un’altra asperità, ossia alla Cremosina (4.9 km al 2.9%). 15.14 Cominciata la discesa che andrà affrontata con una certa cautela, vista la strada bagnata. 15. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: tre fuggitivi, all’inseguimento un gruppetto con Ciccone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Oltre a Mohoric, Powless eci sono anche Bernard, Steinhauser, Pidcock, Rota, Zimmermann, Schultz, Aranburu, van den Broeck, Engelhardt e Johannessen. 15.24 Appena 15 secondi adesso il distacco tra il terzettoe il terzetto al comando. 15.23 Ha pennellato la discesa Matej Mohoric che conferma le suedi doti da discesista. 15.21 Siamo a 50 km dall’arrivo! 15.19 L’ucraino Ponomar è riuscito a rientrare su Zukowsky e Munoz: tornano in tre al comando. 15.18 Si è formato un triellodei: Mohoric, Powless e. 15.16 Questa rapida discesa condurrà alle pendici di un’altra asperità, ossia alla Cremosina (4.9 km al 2.9%). 15.14 Cominciata la discesa che andrà affrontata con una certa cautela, vista la strada bagnata. 15.

