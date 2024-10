Liceo del Made in Italy, iniziato l’iter parlamentare per approvare il regolamento (nonostante i soli 375 studenti) (Di giovedì 10 ottobre 2024) nonostante il flop, il Liceo del “Made in Italy”, partorito dal governo di Giorgia Meloni, procede. Con nemmeno quattrocento iscritti in tutt’Italia, il nuovo percorso di studi partito senza neanche sapere che cosa si sarebbe studiato dal terzo anno, in questi giorni è tornato protagonista alla Camera dove è iniziato l’iter parlamentare previsto dalla legge per approvare lo schema di regolamento che definisce il curriculo. Le probabilità che il nuovo indirizzo si sarebbe rivelato un fallimento erano alte fin dall’inizio. Il ministro Giuseppe Valditara lo aveva annunciato come la scuola “che formerà le professioni necessarie alle filiere strategiche, a cominciare dalla moda, dall’abbigliamento, dall’arredo, dalla ceramica italiana ma anche a quelle più innovative: pensiamo all’aerospazio, dove noi stiamo dando dei punti a livello internazionale”. Ilfattoquotidiano.it - Liceo del Made in Italy, iniziato l’iter parlamentare per approvare il regolamento (nonostante i soli 375 studenti) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)il flop, ildel “in”, partorito dal governo di Giorgia Meloni, procede. Con nemmeno quattrocento iscritti in tutt’Italia, il nuovo percorso di studi partito senza neanche sapere che cosa si sarebbe studiato dal terzo anno, in questi giorni è tornato protagonista alla Camera dove èprevisto dalla legge perlo schema diche definisce il curriculo. Le probabilità che il nuovo indirizzo si sarebbe rivelato un fallimento erano alte fin dall’inizio. Il ministro Giuseppe Valditara lo aveva annunciato come la scuola “che formerà le professioni necessarie alle filiere strategiche, a cominciare dalla moda, dall’abbigliamento, dall’arredo, dalla ceramica italiana ma anche a quelle più innovative: pensiamo all’aerospazio, dove noi stiamo dando dei punti a livello internazionale”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liceo del Made in Italy - ecco il regolamento con la definizione del quadro orario. Dovrà essere approvato dal Parlamento - 214). Dovrà essere approvato dal Parlamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il 2 ottobre 2024 è stato trasmesso al Senato e alla Camera lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) relativo al regolamento del Liceo del Made in Italy (Atto del Governo n. Il provvedimento, che definisce il quadro orario e i risultati di apprendimento del nuovo percorso liceale, ... (Orizzontescuola.it)

Al via Liceo del Made in Italy : ma come funziona? - Il liceo del Made in Italy è realtà. Il percorso che ha portato alla sua realizzazione da parte dell’attuale governo non è stato del tutto lineare. Nonostante il via libera definitivo, in precedenza pare che il Consiglio di Stato avesse sospeso il parere sul regolamento, suscitando critiche da parte delle opposizioni che avevano definito la […]. (Sbircialanotizia.it)

Liceo del Made in Italy - via libera del Consiglio di Stato : "Smontate le tesi dei detrattori" - Le opposizioni hanno esultato troppo presto quando il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio sul Liceo del Made in Italy. Dopo il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni è arrivato il via libera. (Ilgiornale.it)