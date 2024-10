Ilrestodelcarlino.it - L’arte in scatola di Roca alla Cantera

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ripartono i giovedì culturali, che per il terzo anno consecutivo ospita la rassegna ‘Partico’ curata dpittrice cesenate Alice Tamburini. La formula resta quella consolidata, a ‘staffetta’: ogni mese l’artista che ha esposto nelle settimane precedenti passa il testimone a quello successivo, per uno stimolante scambio culturale e di vedute. Ad inaugurare la nuova edizione della rassegna, al via oggi, è Antoncon la sua mostra ‘Art’n Box’: un ciclo di disegni inediti realizzati tra il 1987 e il 1989, periodo in cui l’artista catalano ha vissuto tra Bologna e Tarragona, prima di fissare la sua residenza in modo definitivo in Romagna. I disegni sono compressi all’interno di una strutturare - da qui il titolo ‘arte in’ - e sono espressione diretta del vissuto personale dell’artista e del tempo in cui sono stati realizzati.