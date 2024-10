Thesocialpost.it - Lamborghini Huracan si schianta a Roma nel sottopasso: ferite una donna e una bimba

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadal valore superiore ai 200mila euro è andata completamente distrutta. Il guidatore ha perso il controllo del veicolo, per motivi ancora da chiarire, all’interno di un sottopassaggio in via Alberto Bergamini, nella zona di Casal Bruciato a. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Una foto pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas’ mostra labianca gravemente danneggiata dopo l’impatto con il guard rail, con alle spalle un messaggio rosso che recita: “Welcome to Casal Bruciato”. Si pone la domanda se la scritta fosse già presente sul muro delo se sia apparsa dopo l’incidente.Leggi anche: Alcamo, incidente sul lavoro: operaio perde l’equilibrio dal tetto e muore Da quanto si è appreso, unae una bambina di dieci anni, entrambe a bordo della, hanno riportato