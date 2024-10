La Pisa Half Marathon invade la città: tutte le modifiche al traffico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13.30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. Per consentire lo svolgimento delle due iniziative l’amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti al traffico e alla viabilità. I percorsi Questi, nel dettaglio, i percorsi su cui si svolgeranno le gare.Pisa Half Marathon: partenza ore 9 da via Contessa Matilde altezza istituto 'I.T.I. - L. Lanazione.it - La Pisa Half Marathon invade la città: tutte le modifiche al traffico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13.30 si svolgeranno inle gare podistiche internazionali '18°2024' e 'Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. Per consentire lo svolgimento delle due iniziative l’amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti ale alla viabilità. I percorsi Questi, nel dettaglio, i percorsi su cui si svolgeranno le gare.: partenza ore 9 da via Contessa Matilde altezza istituto 'I.T.I. - L.

